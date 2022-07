Cameron Diaz confesó que fue usada para transportar droga al inicio de su carrera

Poco antes de dar vida al personaje de Tina Carlyle en ‘La Máscara’ del director Chuck Russell, Cameron Diaz contó que había sido usada como ‘mula’ para transportar droga entre países. En entrevista con Hillary Kerr para el podcast ‘Second Life, la actriz contó detalles sobre el inicio de su carrera en la década de los 90 y cómo se había radicado en París para despegar su carrera en el modelaje.

“Empecé a trabajar como modelo de catálogo y conseguí suficiente dinero para mudarme a París y alquilar un departamento, que compartí con una chica que sigue siendo una de mis mejores amigas”, explicó Diaz. Sin embargo, sus esfuerzos por convertirse en modelo en Europa no dieron resultados.

En el año que estuvo en la capital francesa no logró agendar contratos de modelaje, fue entonces cuando le llegó la propuesta de convertirse en ‘mula’: “¡Estuve allí un año entero y no trabajé ni un día! No pude conseguir ni un solo trabajo que me salvara. En realidad sí conseguí un trabajo, pero creo que era como mula, para llevar drogas a Marruecos”, contó la actriz.

Mira también: ¡Hasta 3 días sin bañarse! Belinda reveló su faceta más íntima durante entrevista



El trabajo consistía en que Diaz transportara una maleta cerrada con llave al otro país y que, en caso de que le preguntaran las autoridades, contenía la ropa que necesitaba para modelar durante su estadía allí. La actriz comentó que hoy, al mirar hacia atrás, le parece que puso en riesgo su seguridad. “Era una chica rubia de ojos azules en los noventa, con jeans rotos, botas de plataforma y pelo suelto”, recordó.

Finalmente, dos agentes de la aduana le preguntaron por el contenido del equipaje a lo que contestó que no tenía conocimiento, “no lo sé, esto no es mío, no tengo ni idea de quién es. Ese fue el único trabajo que conseguí en París”, añadió la estadounidense.

Te puede interesar: Mejor que cuando tenía 20 años: Estas son las 5 fotos más sensuales de Sofía Vergara

Su debut en la gran pantalla

Afortunadamente la actriz no sufrió acciones legales en su contra por los hechos y pudo regresar a Europa luego del incidente. Sin embargo, su vida dio un giro cuando a las pocas semanas la contactaron para protagonizar, junto a James Carrey, la película ‘La Máscara’ estrenada en 1994.

Desde entonces Cameron Diaz es una de las actrices más reconocidas en la gran pantalla con cuatro nominaciones a los Globos de Oro y una extensa trayectoria con producciones como ‘Shrek’ y ‘La Boda de Mi Mejor Amigo’.

En el 2018 anunció su retiro de la industria, pero volverá a actuar en una comedia de acción protagonizada por Jamie Foxx, titulada ‘Back in Action’. Netflix aún no ha dado mayores detalles sobre la trama de la película.