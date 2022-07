“Narco style”, le dicen a Marcela Reyes por lanzar dinero en Expobelleza

Diferentes creadoras de contenido y empresarias han dado de qué hablar en la feria Expobelleza 2022, realizada en la ciudad de Medellín, por sus diferentes acciones y las críticas que han despertado por parte del público y la competencia, una de ellas es Marcela Reyes.

La dj se hizo tendencia luego de que en el stand de las fajas de Yina Calderón empezara a lanzar billetes: “¿saben qué voy a hacer?”, dice Reyes, “voy a tirar de uno por uno para todo el mundo”.

En el video es evidente la cantidad de personas que hay y el desorden que se arma tras el anuncio de Marcela. Ante esta acción, los comentarios en redes sociales no han parado, varios han manifestado que les parece un hecho de mal gusto y que la mujer está promoviendo la vida al “estilo narco”.

“Cultura traqueta”, “de razón tanto desorden”, “puro billetico de 20”, “de quinta eso”, “cuando el talento no puede por sí solo”, “desconfío de la gente que regala dinero de esa forma”, “el desespero por figurar es impresionante” y “eso se llama Narco style”, fueron algunos de los comentarios que se leen.

Además, hubo diferentes creadores de contenido que también criticaron a Reyes, por lo que ella no dudó en responder a través de sus historias de Instagram.

“Hay que salir de Colombia, hay que internacionalizarse e ir a Estados Unidos para entender que tirar dinero es súper cool”, aseguró la dj.

Marcela Reyes contó que la cultura en el país norteamericano es diferente y que allá cuando se sale de fiesta se cambian billetes de un dólar para tirarlos en las discotecas. “El dinero es abundancia de la manera en que te lo entreguen”, aseguró.

“A mí me encanta el dinero, pero entiendo que, como tú tal vez no has salido de nuestro país, todavía tienes ese pensamiento tan criollo”, siguió la mujer y concluyó que lo seguirá haciendo.