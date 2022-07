¡Qué swing! Ella es Paige Spiranac, la golfista más sexy del mundo

Paige Spiranac nació en Colorado, Estados Unidos, en medio de una familia dedicada al deporte, su padre fue jugador de fútbol americano durante su paso por la universidad y su madre una bailarina de ballet profesional. Se podría decir que Spiranac tenía la pasión por el deporte en su sangre, pues desde niña se destacó en gimnasia y soñaba con convertirse en una atleta profesional.

Sin embargo, una lesión en su rodilla mató el sueño de convertirse en campeona de gimnasia olímpica. A los 12 años intentó con el tenis pero supo que no era la disciplina indicada para ella, fue un día con su padre que descubrió el golf: “Me enamoré de manera instantánea. Mis padres siempre me dijeron que diera lo mejor de mí en todo lo que practicara o si no consiguiera un trabajo”, explicó Spiranac a Maxim.

Mira también: “Ese cuerpazo”: Kimberly Reyes derrochó sensualidad rumbeando en Ibiza



Con 3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Paige Spiranac encabezó la lista Hot 100 de la revista Maxim al ser nombrada como ‘la mujer más sexy del mundo’. Con un mensaje en sus redes sociales la golfista agradeció a la revista y explicó qué considera ella es sentirse sexy.

“Para mí ser sexy es tener la confianza de sentirte cómodo en tu propia piel. Siempre he intentado mantenerme fiel a mí misma a través de mi camino poco convencional y ahora estoy muy orgullosa de seguir tantas mujeres maravillosas que tuvieron este título antes que yo”, escribió la deportista.

Te puede interesar: La critican por limpiarse ‘las lágrimas’ con fajos de billetes

Su historia como una de las mujeres más bellas en el mundo del deporte inició en el 2015, a sus 22 años, cuando resultó vencedora en el Campeonato Match Play de la Asociación de Golf de Mujeres de Colorado. “Pasé de tener 500 seguidores a 100.000 de la noche a la mañana. Mi vida cambió por completo en un abrir y cerrar de ojos”, contó Spiranac a la revista.

Esta no es la primera vez de la golfista en la portada de una revista, en el 2016 apareció en la portada de la revista Golf Digest y el 2018 hizo parte de la edición de Sports Illustrated con fotos en vestido de baño.