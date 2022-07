Esta es la razón por la que J Balvin le saca el cuerpo a las ‘tiraderas’

J Balvin es uno de los artistas del género urbano más populares en la industria, pues su música ha logrado cautivar a millones de personas alrededor del mundo, además, ha colaborado con artistas de talla mundial.

J Balvin aclaró una de las dudas más recurrentes entre su fanaticada ¿por qué no se defiende de las ‘tiraderas’? Pues durante una dinámica de preguntas y respuestas por medio de sus historias de Instagram, el cantante se sinceró y reveló la razón.

Mira también: Madre de la supuesta hija de Anuel sorprende en redes con ‘tremendo cuerpazo’

Un usuario le preguntó: “¿harías una tiradera?”, a lo qué el artista paisa contestó de manera contundente, “jamás, no es mi vibra, no soy yo. Yo vine para elevar la cultura y los que me siguen no les puedo enseñar odio”, afirmó Balvin.

Mira también: “Reina”, así describió J Balvin a Karol G

Además, aprovechó para resolver otras dudas que giran entorno a su vida personal por parte de sus más de 52 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, pues un usuario le preguntó por su fama y lo que ha logrado hasta ahora.

A lo que el paisa respondió que no se siente famoso y que desde pequeño si se imaginó llegar a ser todo lo que es ahora, sin embargo, indicó qué, “aun me falta mucho por hacer”, respondió Balvin.

‘Tiradera’ a J Balvin

Residente, el famoso cantante puertorriqueño sorprendió a millones de personas con su canción ‘BZRP Music Session #49’, en la que dedicó algunas estrofas a J Balvin. Por otro lado, Nodal se sumó a la lista y dedicó hace pocos meses una canción al paisa llamada, ‘Girasol’.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos tur artistas urbanos favoritos desde tu computador en > escuche.los40.com.co/emisora/bogota_urban/o descarga la app en >http://onelink.to/24pydg