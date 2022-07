¿Se pasó de bullosa? A Yina Calderón le quitaron la energía en plena fiesta de cumpleaños

Yina Calderón volvió a ser protagonista de un escándalo. Esta vez en el conjunto residencial en Ciudad Salitre, Bogotá, donde vive.

Todo ocurrió esta semana cuando la empresaria estaba celebrando su cumpleaños número 31, festejo que decidió hacer por todo lo alto en su apartamento. Para la fiesta, la joven invitó a sus familiares, amigos más cercanos y un par de artistas para que la amenizaran.

Sin embargo, no todo salió como esperaba, porque, en medio de la rumba, le quitaron la energía. La huilense publicó un video en sus redes sociales, en el que contó lo sucedido.

En la grabación que dura poco más de dos minutos, Yina se mostró muy molesta por lo que le hicieron. Calderón dijo que sabía que algunos de sus vecinos debían madrugar a trabajar, pero que ella los ha visto en situaciones similares y no se ha interpuesto.

"Señores, hola, estamos celebrando mi cumpleaños, ustedes no saben el hijuemadre escándalo que acabo de tener con los de la recepción (...) Desde las 10:30 de la noche me están jodiendo, yo sé que hay gente que debe madrugar a trabajar, pero yo también he visto a mis vecinos tomar y yo no por eso les amargo la vida, porque la vida es una sola y como para yo amargársela a mis vecinos, no", expresó.

Asimismo, confesó que sacó a relucir sus estudios, bajó a la recepción y armó tremendo escándalo porque le ‘bajaron los tacos’.

“Me apagaron la luz, me bajaron los tacos, lo cual, legalmente, no está permitido. No quemaron nada, no voy a agrandar el problema, pero me parece una falta de respeto, yo sí conozco la ley… Me bajé y armé el pleito en la recepción, saqué códigos y todo lo que estudié de derecho, y llegó la Policía y ellos les dijeron: 'si, ustedes no tenían por qué bajarle los tacos a ella, mañana ella resolverá con la administración', porque todo en la vida tiene un conducto regular", contó.

El video se viralizó y allí usuario opinaron al respecto. Algunos le dieron la razón a los de la administración del conjunto, asegurando que, por vivir en un conjunto cerrado, los inquilinos deben respetar. Otros, por el contrario, se pusieron a favor de Yina y dijeron que ella era libre de hacer lo que quisiera y no debieron quitarle la energía.

