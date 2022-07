“Desde el día uno he querido responder”: Lowe León se pronunció sobre paternidad de Adhara Valdiri

Lowe León y su abogado Mauricio Cuello compartieron los detalles, a través de una transmisión en Instagram, sobre cómo avanza la investigación de filiación para determinar la paternidad de Adhara, hija de Andrea Valdiri.

El 14 de julio en horas de la noche, León sacudió las redes sociales al aclarar su punto de vista sobre lo que había sucedido desde el embarazo y expresar su agradecimiento con Valdiri por aceptar que se realizara una prueba de ADN para esclarecer el tema.

Andrea Valdiri y Lowe León compartieron un breve romance, que llegó a su fin en el 2020 cuando la empresaria anunció que estaba esperando su segunda hija. En el momento, la empresaria compartió a sus seguidores que el cantante “salió corriendo” al enterarse de que sería padre y que por ello criaría a la menor sola.

Sin embargo, León respondió en sus redes sociales que no había escapado de la responsabilidad y que no permitiría que se hicieran más ataques en su contra. Desde entonces la relación entre los artistas quedó en malos términos, hasta días recientes cuando la barranquillera aceptó seguir con el proceso impuesto por el cantante.

Durante la transmisión León respondió una de las inquietudes más compartidas por los conocedores de su historia, ¿por qué negaste a la niña?, le preguntaron. A lo que indicó que no era cierto y que durante el embarazo había hecho varias compras en Pepe Ganga de artículos para el cuidado de la niña.

“Lo mandé con mucho amor. Llegaré hasta lo último por mi hija. Desde el día uno, quise saber el nombre de la clínica para llegar, no me lo dijeron. De verdad que ya no quiero enfocar en lo que se hizo y no se hizo, pero sí quiero aprovechar para darle las gracias a ella (Valdiri) por haber tomado esta decisión, que es lo más sano y le puedo garantizar que aquí lo que hay es amor para mi hija. Como debe ser”, expresó León durante el video.

Asimismo, el artista aprovechó la ocasión aclarar que cualquier inconveniente del pasado con Felipe Saruma, no debe interferir con Adhara. “Yo soy su papá, ella es mi hija y no me voy a interponer en quien la está criando. Al contrario, pienso que es una persona muy talentosa (…). Está haciendo un rol increíble”, finalizó.

