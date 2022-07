“Los hijos sí son un motor”, Greeicy compartió tierna foto amamantando a su hijo

La cantante de ‘Los consejos’ Greeicy Rendón ha estado muy activa en redes sociales luego del nacimiento de su hijo Kai. A través de su cuenta oficial de Instagram ha compartido con sus más de 21 millones de seguidores cómo ha sido su proceso como madre primeriza.

Greeicy no ha dejado de compartir momentos íntimos junto a su pequeño, varios de ellos en los que le canta, le habla y hasta muestra cuando lo está amamantando.

La artista se ha dejado ver muy feliz por la llegada de Kai y aunque también ha mostrado que ha sido un proceso difícil y con desafíos no deja de disfrutar cada segundo de esta etapa.

Te puede interesar: “No entienden mi humor”: Greeicy se defiende de los dicen que no quiere a su bebé

En su mas reciente publicación, la artista caleña enterneció a sus seguidores con una fotografía en la que sale sentada en la cama amamantando a su pequeño hijo en compañía de cinco de sus perros.

La publicación no solo causó ternura sino que también dejó un gran mensaje de reflexión en el que la artista expresó que los hijos son un motor y que gracias a Kai ella se siente capaz de cumplir todos sus sueños.

“En medio de tanto amor también me pregunto: ¿seré capaz ahora de desarrollar todos los planes que tengo en mente? Y de repente me cruzo con su mirada y siento que sus ojos me dicen: ¡¡claro que sos capaz!! Definitivamente los hijos si son un motor”, escribió la artista junto a la fotografía.

Mira también: Fotos: Greeicy compartió tierno momento amamantando a su hijo Kai

Como era de esperarse, los comentarios no se hicieron esperar y varias famosas le comentaros su publicación.

“Esto es una de las cosas más hermosas de ser madre”, le escribió Luisa Fernanda w. Por su parte, Johanna Fadul le dijo “perfección en una imagen” y Paola Jara escribió “las mejores fotos”.

Sin duda alguna, la maternidad de Greeicy ha sido una de las más comentadas y queridas por todos los seguidores, quienes la han seguido de cerca desde que inició su etapa como madre.