¡Quedó cojo! Maluma sufrió accidente en un yate

El reconocido cantante Maluma se encuentra en su gira mundial ‘Papi Juancho Tour 2022’, con la que llegó este 12 de julio a Ibiza para luego continuar en Coruña el 15 de julio. Sin embargo, el artista de ‘Hawai’ vivió un percance este jueves cuando se encontraba disfrutando de un paseo en bote por las aguas de Ibiza.

Recientemente, el intérprete de ‘Nos comemos vivos’ publicó en su cuenta oficial de Instagram lo que le sucedió en un dedo del pie, luego de darse un fuerte golpe contra un tubo en la mitad de uno de sus dedos.

¿Cómo sucedió el accidente?

De acuerdo con las historias, el accidente sucedió por estar caminando descalzo por el bote. El paisa reveló que se resbaló y el golpe del tubo le ocasionó una fuerte herida que lo dejó sangrando por varios minutos.

“Y bueno… esto pasó ayer. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero dolió con cojones”, escribió el artista en una foto, la cual acompañó con emojis de gotas de sangre.

“Me resbalé en el bote y me golpeé con un tubo en la mitad del dedo gordo y el que sigue. Se me abrió la piel una belleza”, escribió en otra imagen, en que publicó una foto de la fuerte herida que se hizo en el pie izquierdo.

Asimismo, el artista compartió el momento en el que le hicieron la curación y comentó que hasta tuvo que dar autógrafos mientras lo estaban atendiendo.

“Llegó este genio que me hizo una curación impecable y me dejó mejor que antes. Resulta que el médico es coach del equipo de fútbol de Ibiza y me dijo que lo que me pasó no era nada de lo que pudo haber pasado”, agregó Maluma.

Aunque el accidente no pasó a mayores, el artista mostró que quedó cojo y debe mantener el pie en reposo mientras la herida cierra.

“Lo único malo es que quedé cojo. Lo bueno es que el swag es natural, sin esfuerzo”, dijo el artista.