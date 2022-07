Tomorrowland 2022: ¿Dónde ver el festival en vivo?

Uno de los eventos más esperados, tras dos años de pandemia que impidieron que los escenarios estuvieran activos, es sin duda el festival Tomorrowland, el más importante de la música electrónica y que en 2022 trae música de artistas como Afrojack, Armin Van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, entre muchos otros.

A diferentes de sus versiones anteriores, el festival llegó con la novedad de que no solo serán dos fines de semana dedicados a lo mejor del género, sino tres. Desde este fin de semana la localidad europea Boom, Bélgica, recibe a miles de turistas.

Son nueve días llenos de sorpresas en los más de 15 ‘stages’: del 15 al 17 de julio, del 22 al 24 de julio, y del 29 al 31 de julio.

Pero, además, el festival anunció que no solo se podrá disfrutar del evento de forma presencial, también, a través de su página web www.tomorrowland.com/home/radio y sus redes sociales, será transmitido segundo a segundo todo el ambiente que se vive en Europa.

¿Cuál es el horario del Tomorrowland?

El horario es amplio y cada día tiene una estructura clara en cuanto a horas de celebración: los jueves de 1:00 p.m. a 00:00 a.m.; viernes y sábados de 12:00 p.m. a 1:00 a.m.; domingos de 12 p.m. a 00:00 a.m.

