“Se me va a explotar el corazón”: J Balvin al escuchar a su hijo decir ‘papá’ por primera vez

El reconocido cantante de música urbana J Balvin se encuentra en República Dominicana, en donde compartió escenario con el artista ‘El Alfa’ en su concierto de Santo Domingo este 16 de julio.

Los asistentes al concierto del rapero boricua se sorprendieron al ver la inesperada aparición del cantante paisa, quién se mostró muy emocionado por el gran recibimiento del público.

Aunque el artista se encuentra lejos de casa cumpliendo con sus compromisos musicales, no deja de recibir noticias de casa a través de su pareja Valentina Ferrer.

Por estos días, el artista de ‘Colores’ recibió la que podría ser la mejor noticia hasta ahora. Pues por medio de un video que le compartió Valentina Ferrer, J Balvin pudo evidenciar el momento en el que su pequeño hijo Río pronunció ‘Papá’ por primera vez.

La tan anhelada palabra surgió cuando el pequeño estaba gateando mientras de fondo su madre le estaba induciendo a que repitiera ‘papá’ y sin mucho esfuerzo, a los pocos segundo Río ya se escuchaba pronunciando la palabra que explotó de emoción a J Balvin.

El cantante quiso compartir con sus seguidores el momento tan especial y dijo que, aunque no estaba en casa se encontraba muy feliz de haber recibido la gran noticia.

“¡Mi hijo acaba de decir papá, mi hijo me acaba de decir papá!, pero no estoy, me mandaron un video. Se me va a explotar el corazón. ¡Qué chimba!”, expresó muy emocionado.

Luego de la historia que publicó a través de su cuenta oficial de Instagram, J Balvin compartió el video en el que se ve a Río pronunciando la palabra mientras Valentina Ferrer se escucha de fondo diciéndole “Baby, papá” y segundos después, se escucha al hijo del cantante diciendo ‘papá’.

