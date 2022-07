De los tribunales al estudio de grabación: Johnny Depp lanzó álbum junto a Jeff Beck

Johnny Depp lanzó su álbum ‘18’ junto al guitarrista inglés Jeff Beck luego de salir victorioso en los tribunales frente a las acusaciones por difamación que hizo su exesposa, la actriz Amber Heard. El artista estadounidense lleva varios años explorando su faceta musical y en esta ocasión presentó al público su versión de 13 canciones de artistas como, Marvin Gaye o John Lennon.

En esta producción Depp canta y toca la guitarra junto al exintegrante de la banda The Yardbirds británicos, Jeff Beck. Sin embargo, el disco no ha tenido buena crítica por parte de los cronistas del rubro y no esperan que se destaque dentro del repertorio del guitarrista de rock y blues británico.

‘18’ cuenta con versiones de ‘Venus In Furs’ de la banda Velvet Underground, ‘What’s Going On de Martin Gaye e Isolation de Lennon. Asimismo, ha generado cierta polémica por la presencia de un tema centrado en el sadomasoquismo teniendo en cuenta las acusaciones que hizo Heard sobre violencia doméstica por parte del actor de ‘Piratas del Caribe’.

Johnny Depp debutó con su primer sencillo, ‘This Is A Song For Miss Hedy Lamarr’ dedicada a la actriz e inventora austriaca que luchó por liberarse de su matrimonio y que aportó en la creación de una técnica de radio que ayudó a los aliados a ganar la Segunda Guerra Mundial.

Beck se refirió a su relación con Depp y cómo fue el proceso creativo, que inició en el 2019, “cuando Johnny y yo empezamos a tocar juntos realmente se encendió nuestro espíritu juvenil y nuestra creatividad”, explicó el británico en un comunicado oficial.

Por su parte el actor e intérprete compartió, “es un honor extraordinario tocar y escribir música con Jeff, uno de los verdaderos grandes y alguien a quien ahora tengo el privilegio de llamar mi hermano”, según CNN.

Depp y Beck comparten una relación de amistad desde el 2016, sin embargo tres años después decidieron empezar a trabajar en una colaboración musical que resultó en ‘18’. Actualmente el británico se encuentra de gira por Europa, donde el actor es invitado especial.

