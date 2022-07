Noelle Foley, la hija de leyenda de lucha libre que entró al mundo de OnlyFans

Noelle Foley tiene un millón de seguidores en Instagram y es una de las personalidades públicas que se sumó a la creación de contenido para adultos en OnlyFans. La bella modelo de 28 años es hija del ex luchador de la WWE (World Wrestling Entertainment), Mick Foley, quien fue cuatro veces campeón mundial en la arena.

Foley abrió su cuenta de OnlyFans para pagar facturas médicas, así lo explicó a Mel Magazine, pues tuvo un accidente en el 2019 que casi le cuesta la vida y que la dejó con grandes deudas. La modelo sufrió una conmoción cerebral que desencadenó en hiperacusia, un desorden que causa baja tolerancia al sonido ambiental.

Desde el accidente no han desaparecido los síntomas por lo que ha necesitado someterse a un largo tratamiento, “tengo muchas facturas médicas por una conmoción cerebral de septiembre de 2019 y los síntomas nunca han desaparecido. Han afectado profundamente mi vida”, explicó la creadora de contenido a la revista.

Hasta la fecha, la creadora de contenido ha costeado numerosas citas que no entran en su plan médico: “Parece que no importa qué tratamientos y fisioterapia haga, nada ayuda. Entonces, con las facturas médicas que ya tengo, ha sido una locura. Ayer calculé que en 2022 he tenido 80 citas y ninguna la ha cubierto el seguro”, agregó.

Foley explicó durante la entrevista que tomó la decisión de abrir su cuenta en OnlyFans, luego de una consulta en la que un especialista explicó el costo del tratamiento de células madre. En ese momento llamó a la exluchadora Scarlett Bordeaux, que incursionó en el mundo de contenido para adultos, para que la asesorara con el tipo de contenido que debía crear y el tipo de interacción con los seguidores.

“Voy a hacer contenido mucho más picante que lo que ves en mi Instagram. Habrá contenido más sexy como sesiones de bikini, lencería y cosplays. Realmente me encanta disfrazarme”, puntualizó Foley.

El costo de suscripción para la cuenta de la modelo es de $19.99 dólares estadounidenses mensuales, con paquetes de tres y seis meses. Asimismo, ha mostrado en su cuenta oficial de Instagram sus dotes para el disfraz, donde ha sido alabada por su personificación de Harley Quinn y Gamora de ‘Guardianes de la Galaxia’.

