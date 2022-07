¡Se la dejó en la mesa! Piqué habría rechazado oferta sobre custodia de sus hijos

Shakira y Gerard Piqué se encuentran en uno de los momentos más decisivos en medios de su proceso de separación, el de determinar quién se quedará con la custodia de sus dos hijos: Milán de 9 años y Sasha de 7.

Luego de que circularan rumores de que la cantante habría hecho una millonaria oferta para que el jugador español accediera a que ella se mudara con los pequeños a Miami, salió a la luz que el deportista no permitiría que los menores salieran de España.

El periodista Jordi Martin del programa de farándula El Gordo y la Flaca dio a conocer que Piqué no habría aceptado las condiciones de Shakira y no dejaría que la barranquillera dispusiera de los menores, “por lo que me comentan fue una reunión bastante tensa”, indicó el periodista.

El pronunciamiento del español habría llegado en medio de los rumores de un posible cambio de residencia de la cantante a Miami, donde querría llevarse a sus hijos. “Se ha debatido cuál será el futuro respecto a dónde van a residir los niños y con quién. Dicen que Piqué se mantuvo firme en no querer que residan en Miami, argumentando que rompería con su estabilidad”, expresó Martin.

Asimismo, dio a conocer que la artista se retiró de la reunión con los abogados muy afectada por lo sucedido, “me dicen que planteó formalizar una última propuesta, ya que según ella, dijo: Injusto que me tenga que quedar a residir en una ciudad a la cual no me une nada”, agregó el periodista.

Según reveló el programa Chisme No Like, la barranquillera habría compartido un acuerdo en el que le ofrecía transporte, estadía y compensación económica para que viajara a Estados Unidos. Así, Shakira habría ofrecido la suma de $2 millones de dólares, entre otras compensaciones para que accediera a que ella tuviera la custodia de Milán y Sasha.

