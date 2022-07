“Nunca había lidiado con algo tan doloroso”: Ricky Martin reapareció destrozado en redes

Luego de que el Tribunal Primero de San Juan de Puerto Rico archivara la orden de protección en su contra, el 21 de julio, Ricky Martin compartió un video en el que se pronunció sobre la acusación que hizo su sobrino, Yaddiel Sánchez, sobre violencia doméstica.

El artista puertorriqueño expresó que en sus cuatro décadas de carrera musical “nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso”, de cara a la orden de protección que estaba gestionando la Policía de Puerto Rico bajo la Ley 54 de 1989.

La juez, determinó en medio de una audiencia virtual con Martin y Sánchez, que la orden de protección temporal emitida en contra del artista debía levantarse pues el acusante había retirado los cargos por los que se había llevado el caso, en primer lugar.

El cantante compartió en su cuenta oficial de Instagram que el caso se había cerrado y declaró en video los detalles de cómo la acusación había calado hondo en su familia.

“Tengo casi cuatro décadas trabajando en los escenarios en el ojo público y nunca, nunca, había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas dos semanas. Fui víctima de la mentira, desafortunadamente el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales”, expresó Martin con gesto cabizbajo.

Y agregó que a pesar de lo sucedido desea que su sobrino encuentre la luz, “la mentira hace mucho daño, me hizo mucho daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a toda mi familia. No me pude defender antes porque hay un proceso que tenía que seguir donde se me exigía estar en silencio hasta poder desahogarme, frente a un juez”, continuó el artista.

Finalmente, aclaró que se tomará un tiempo para sanar su corazón y rodearse de paz: “Así fue, hoy me toca sanar porque estoy muy dolido, voy a encontrar calma, voy a encontrar el silencio necesario para ver la luz al final del camino como siempre lo hice”, puntualizó el cantante y padre de cuatro hijos.

