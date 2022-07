“¿Pagar ‘miti miti’ con tu novio?”: Aida Victoria Merlano opina sobre este debate en redes

Una fuerte polémica se armó en redes sociales luego de que se viralizara la respuesta de una creadora de contenido a la pregunta que le hizo un internauta.

El internauta le preguntó a dicha influencer que qué opinaba acerca de pagar ‘miti miti’ la cuenta con su pareja. No obstante, la respuesta de la mujer generó gran controversia.

“Pido a Dios que nunca me pase. Sorry pero cuesta ser mujer. El pelo, las uñas, el gym, cejas, pestañas, ropa, zapato, depilación, maquillaje, perfume, crema (…) Si no tiene para llevarme a comer prefiero pagar para comer con mis amigas. No tengo miedo de tener estándares altos porque sé que lo merezco”, contestó la joven.

A raíz de esa respuesta, Merlano también quiso sentar su opinión al respecto. Aunque la barranquillera fue más allá.

La creadora de contenido colombiana comenzó aclarando que esa respuesta se trataba exclusivamente de una opinión, por lo que descartó de facto que estaría ‘adoctrinando’ a quienes no piensan como ella.

Asimismo, recalcó que hoy en día las personas están tratando de ‘estandarizar’ las opiniones para encajar en lo ‘políticamente correcto’. De igual manera, Aida confesó que es del tipo de mujeres que busca su total independencia económica a pesar de estar en una relación.

“Soy el tipo de mujer en una relación con un hombre con el que puede disfrutar de su compañía sin estar buscando de dónde sacarle del bolsillo. Pero esa soy yo”.

Finalmente, Merlano enfatizó en que no juzga a aquellas mujeres que idealizan con el momento en que llegue un hombre a ‘darle todo’, pero manifestó que: “no te sorprendas el día que te toque quedarte en un lugar en el que te humillan y te maltratan ante la incapacidad de mantenerte económicamente por tus propios medios”.