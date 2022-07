¿Embarazo a la vista? Aida Victoria estaría contemplando la idea de ser madre

Aida Victoria Merlano causó revuelo en redes sociales con una publicación en la que preguntó a sus más de 3 millones de seguidores en Instagram cómo se vería si estuviera embarazada. Desde hace unas semanas circulan rumores de que la creadora de contenido barranquillera podría estar preparándose para la llegada de su primer hijo, así lo habría puesto en evidencia una publicación en sus redes sociales donde se le ve desempacar un coche.

“¿Me luce?” preguntó Merlano a sus seguidores en un video sobre su colon irritable. Sin embargo, puso sobre la mesa uno de los temas que más les ha llamado la atención a los internautas, la maternidad. “Deberías salir embarazada”, le dijo un amigo en un fragmento del video. A lo que la barranquillera preguntó a Dios, entre risas, si era su destino que “le sacaran cría”.

Si bien la influenciadora había manifestado que el tamaño de su vientre solo se debía al colon irritable, atizó los rumores con una publicación en la que desempacó y armó un coche para bebé. En el video que después borró, se le veía pasear con el coche mientras probaba su facilidad de movimiento.

Desde entonces, la creadora de contenido no ha confirmado oficialmente si los rumores son ciertos o no, y si está preparada para recibir un hijo junto a su pareja el cantante urbano Naldy.

Momentos difíciles en la relación

A través de una historia en Instagram donde reafirmó que no era “hipócrita” y que “las relaciones no eran perfectas”, Aida Victoria explicó a sus seguidores el motivo por el cual no se le había visto tan seguido con su pareja.

Como explicó la creadora de contenido, están resolviendo algunos asuntos y que por ello no lo muestra: “Si yo a ti te muestro el amor bonito, la química, es porque eso está pasando. Y si no te lo muestro es porque no está pasando. Entonces sí, ahorita no estamos en el mejor momento de la relación”, expresó Merlano.

