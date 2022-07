Cajita de sorpresas: Jenn Muriel arrasa en las redes interpretando ‘Mi bebito fiu, fiu’

Jenn Muriel, la famosa creadora de contenido colombiana sorprendió a sus seguidores en las redes sociales con su más reciente publicación en sus historias de Instagram donde presumió uno de sus talentos.

En el video se ve a la joven interpretando la famosa canción ‘Mi bebito fiu, fiu’ que se volvió tendencia en redes sociales por su contagioso ritmo y particular letra, no obstante, fue su voz la que desató elogios entre los usuarios.

Al parecer, nadie se esperaba tremenda sorpresa, incluso en una dinámica de preguntas y respuestas que realizó la creadora de contenido le preguntan si tiene planes a futuro en la industria de la música.

En la dinámica titulada ‘que supones de mi…’, un usuario le dijo a Jenn, “que estas escribiendo alguna canción con semejante voz que tenes”, a lo que ella de manera contundente le respondió:

“Gracias, pero no, ahorita no esta entre mis planes crear música, aunque no me cierro a la idea. ¿Ustedes qué dicen? Nos le medimos o no”, dijo Jenn, incluso realizó una encuesta para que sus seguidores decidieran.