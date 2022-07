“Creo que me volví asexual”: Jenn Muriel reveló detalles de su vida sentimental

Jenn Muriel y Yeferson Cossio compartieron en redes sociales que su relación había llegado a su fin, luego de haber terminado por primera vez a finales del 2021. Desde entonces, el influenciador compartió que se mantenía en contacto con Muriel por las mascotas que tienen en común, sin embargo la modelo aclaró las dudas sobre su vida sentimental.

En una dinámica de preguntas y respuestas, en su cuenta oficial de Instagram, uno de sus seguidores le preguntó: “¿soltera o tienes arrocito en bajo?”, a lo que Muriel respondió que estaba soltera y que no sentía atracción en el momento por nadie.

Con humor, la expareja de Cossio respondió: “Solamente la primera. La segunda, arrocito en bajo. No sé qué es eso. Soy, cómo se llama eso que no les gusta nada, asexual. Yo creo que me volví asexual, mentiras no. Ahorita no quiero nada, quiero estar sola”, aclaró Muriel.

Asimismo, la influenciadora aprovechó la oportunidad para enviar un contundente mensaje a quienes la critican, “es muy fácil hablar desde afuera, suponer sin vivirlo. Cada uno juzga desde lo que ve a través de una pantalla como si la vida se tratara 100% de redes”, escribió.

Muriel resaltó que se muestra lo más real ante sus seguidores, “por lo menos desde mis zapatos me muestro tal y como soy, ni más ni menos. Sin embargo ustedes no se alcanzan a percatar de todo porque no soy de salir a contar mis problemas por estos medios”, continuó.

“Arriba hay un Dios que todo lo ve”

La modelo enfatizó en que no le gusta hacer públicos sus sentimientos frente a los momentos difíciles, “si estoy pasando por un momento difícil, lo asumo y si lo tengo que llorar lo lloro. Pero siempre tratará de tener la mejor actitud en redes y lo que quiera hacer”. Pues explicó, que tanto en el trabajo como en la vida personal, toca sacudirse ante las dificultades para seguir adelante.

Finalmente, Muriel cerró su mensaje diciéndole a sus seguidores que hay un Dios que todo lo ve y que independientemente de las críticas seguirá dando lo mejor de sí.

