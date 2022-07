Zac Efron y Vanessa Hudgens regresan al colegio donde se filmó High School Musical

Una de las producciones de Disney que más ha marcado generaciones es High School Musical, que presentó su última película hace 14 años.

A pesar del tiempo, los actores Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Lucas Grabeel, Corbin Bleu y Monique Coleman siguen siendo admirados por millones de personas que crecieron junto a ellos viendo la famosa trilogía.

Por medio de sus redes sociales, Zac Efron y Vanessa Hudgens, los protagonistas de la franquicia, compartieron imágenes y videos en la escuela en donde se grabó High School Musical, algo que encendió las esperanzas de sus seguidores con un posible reencuentro.

"Don't you... Forget about me (No te olvides de mí) ✊🏼”, fue el mensaje con el que el actor compartió la foto posando frente a la escuela ubicada en la ciudad Salt Lake, Estados Unidos.

Vanessa Hudgens, que le dio vida a Gabriella Montez, también compartió material en la escuela, lo que hizo pensar a sus seguidores que tal vez habrá una reunión o que están grabando la serie High School Musical: The Musical.