“Y si nos bañamos”: Maluma enloqueció las redes con sensual fotografía

Maluma se ha consolidado como uno de los mejores artistas urbanos del mundo, su música se escucha en casi todo el mundo y cada nueva canción es un éxito rotundo.

Actualmente se encuentra en su gira ‘Papi Juancho Tour’ entregando uno de los mejores espectáculos de su carrera musical por varios países europeos y aunque parece no parar, el artista de ‘Sobrio’ no desaprovecha cualquier momento libre para descansar.

El intérprete de ‘Hawai’ no solo enamora con su música sino también con su atractivo físico, pues se ha ganado más de una propuesta indecente gracias a su belleza. Sin embargo, el artista ya se ha dejado ver muy enamorado y no pretende buscar el amor en otra parte que no sea al lado de su novia Susana Gómez.

Te puede interesar: ¡Se van ya! Maluma sacó a dos fans de su concierto

En esta ocasión, el artista paisa publicó en su cuenta oficial de Instagram un carrete de tres fotografías con las que una vez más dejó a sus fanáticas con la boca abierta.

Pues durante un pequeño descanso que se está dando, el paisa se fue de paseo en yate por Ibiza y para inmortalizar el momento, se tomó algunas fotografías en las que posó parado luciendo una pequeña pantaloneta de colores mientras se está echando agua con lo que parece ser una manguera.

Mira también: ¡Quedó cojo! Maluma sufrió accidente en un yate

Como si fuera poco, la sensual publicación la acompaño con un sugestivo mensaje en el que invitaba a sus seguidoras a bañarse con él, a lo que más de una no dudó un momento en responder con una rotunda respuesta afirmativa.

“Y si nos bañamos…” escribió Maluma junto a la publicación.

Como era de esperarse, a la publicación le llovieron miles de comentarios por parte de sus fanáticas que exaltaron una vez más su atractiva figura.

“Papasito”, “Ay Papi”, “Acepto mi amor”, “Te amooo”, “Ay Diooos Miooo”, “Mi amor lindo”, “Bueno amor, ya que insistes”, “Te amo cosa hermosa”, fueron algunos de los miles de comentarios que le dejaron sus fanáticas.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos tur artistas urbanos favoritos desde tu computador en > escuche.los40.com.co/emisora/bogota_urban/o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg