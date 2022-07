Twenty One Pilots homenajeó a ‘Stranger Things’ con ‘Heathens’ en vivo

El dúo Twenty One Pilots ha compartido una versión especial de su éxito certificado platino por RIAA Diamond ‘Heathens’, inspirados en la oportunidad de reimaginar la canción dentro del mundo de la serie original de Netflix ‘Stranger Things’.

Grabada en la última parada de su gira de festivales europeos en Rumania durante el festival Electric Castle, ‘Stranger Things // Heathens’ (Live from Romania) llega con un video oficial de la presentación en el que se capturó la sorpresa del momento.

Este mismo año, Twenty One Pilots se presentó en uno de los icónicos MTV Unplugged en donde vimos nuevas versiones de algunos de sus éxitos más grandes.

Mira también: “Les prometo que fue lo correcto”: Adele anunció nuevas fechas para su show en Las Vegas

Luego, el dúo presentó su ‘Twenty One Pilots Cinema Experience’, en el que reunieron a sus fans en salas de cine llenas por todo el mundo para ver la versión extendida del épico livestream de Scaled And Icy, incluyendo más de 20 minutos de material nunca antes visto.

Scaled And Icy debutó en el No. 1 del Top de Rock Albums de Billboard, y en el listado de Álbumes Alternativos. Llegando también al No. 3 del ‘Billboard 200’, teniendo la mejor semana de lanzamiento para un álbum de rock en 2021.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg