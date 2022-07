Rosalía lanza ‘Despechá’ y los internautas especulan sobre la portada del sencillo

Rosalía sorprendió al mundo nuevamente con el lanzamiento de su más reciente sencillo titulado ‘Despechá’. Una canción alegre que promete convertirse en el himno del verano en Europa y países de habla hispana. La artista fusiona ritmos como el merengue dominicano con sonidos urbanos para lograr un tema lleno de sabor y que es perfecto, tanto para una noche en la discoteca como para disfrutar de una playa paradisíaca.

Desde que lanzó esta canción en las principales plataformas digitales como Spotify, Apple Music, Deezer y Youtube, entre otras, ha causado gran aceptación y los fans de la artista la llenaron de elogios.

Esta canción, que rompe con todos los esquemas propuestos en su más reciente álbum ‘Motomami’, a pocas horas de su lanzamiento oficial ya cuenta con más de 1.5 millones de visualizaciones en Youtube. Sin embargo, al margen del furor que ha causado esta pegajosa canción, muchos se quedaron con un detalle de la portada del sencillo.

Recordemos que Rosalía y el artista puertorriqueño Rauw Alejandro llevan una relación sentimental de varios meses y recientemente compartieron vacaciones en un destino en el que se vieron muy enamorados.

Resulta que en el video de Youtube, aparece como portada una fotografía de Rosalía, la cual compararon con una con Rauw Alejandro y efectivamente parece que es la misma, no obstante, él habría sido cortado.

No cabe duda de que la suspicacia y el olfato de los internautas en redes sociales no tiene límites.

“Icónica la rosi”, “cuando te cortan de la foto que publican en redes”, “Esto es ya usar picsart a un nivel profesional”, “She said no me va a pasar lo mismo que con c tangana", fueron algunas de las reacciones más divertidas.