Así puedes llegar a LOS40 Urban Fest

El próximo 30 de julio se llevará a cabo el evento más importante de reggaetón de LOS40 Urban, se trata de ‘LOS40 Urban Fest’ un festival hecho especialmente para todos los amantes del género urbano que contará con la presentación de Mr. Black, Dalmata y Cali y El Dandee, además de una demostración de freestyle y música en vivo a cargo de los Dj de la emisora.

El festival tendrá lugar en el gran Coliseo Live, uno de los nuevos escenarios bajo techo de la ciudad. El coliseo está ubicado por la salida de Bogotá de la calle 80, justo después del puente de Guadua y aunque no es difícil llegar allí aquí te damos algunas alternativas de transporte para que no faltes a esta gran fiesta urbana.

Te puede interesar: ¿Qué ropa usar para LOS40 Urban Fest?

Transporte público

Para llegar al Coliseo Live es posible hacerlo en transporte público. Para ello, deberás ubicar la estación de Transmilenio más cercana a tu lugar de origen y tomar la ruta ideal que te lleve hasta el Portal 80.

Los servicios que te llevarán hasta el portal serán todos los que pertenecen a la línea D o el Transmilenio Ruta Fácil 6. El pasaje de Transmilenio te costará $2.650 pesos.

Mira también: Así podrás ganar entradas para LOS40 Urban Fest



Luego de haber llegado al Portal 80 podrás tomar un bus intermunicipal que salga de Bogotá por el Puente de Guadua y luego de 10 minutos de recorrido encontrarás a mano derecha el Coliseo Live. El pasaje tendrá un valor de aproximadamente $3.000 pesos.

Aplicaciones de movilidad

Si prefieres la comodidad, podrás llegar al evento contratando un servicio privado de movilidad en aplicaciones móviles como Didi, Uber, Cabify, InDrive, Beat u Taxis Libres.

Si tomas el servicio desde tu lugar de origen directo al Coliseo Live el precio dependerá de la distancia que exista entre los dos puntos y podrías pagar una tarifa elevada.

Te puede interesar: ¡Prepárate! Llega LOS40 Urban Fest a Bogotá

Por eso, es recomendable que tomes el servicio desde el Portal 80 para que puedas economizar gastos. El precio está entre los $7.000 y $10.000 pesos (puede variar dependiendo la hora y el tráfico que haya en el momento).

No se recomienda llevar vehículo propio, pues el coliseo aún no cuenta con parqueaderos y no se garantiza que haya disponibilidad en los sitios de parqueo cercanos a la zona.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos tur artistas urbanos favoritos desde tu computador en > escuche.los40.com.co/emisora/bogota_urban/o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg