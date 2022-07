¿De escapada romántica? Lina Tejeiro reveló el motivo de su ausencia en redes

Lina Tejeiro sorprendió a sus seguidores al estar ausente de las redes sociales por algunos días. La actriz de ‘La Ley del Corazón’ se ha caracterizado por ser activa en su cuenta de Instagram donde comparte detalles de su día a día, los eventos a los que asiste, e incluso algunas pistas sobre su nueva relación con Juan Duque.

Sin embargo, la artista originaria de Villavicencio se tomó un tiempo fuera del ojo público para compartir con una persona especial. Así lo reveló recientemente a través de historias en las que dio a entender que se habría visto con el creador de contenido antioqueño, luego de coqueteos por redes sociales.

Vestida con un sensual conjunto negro y en medio de su rutina de cuidado nocturno, la actriz se sinceró con sus seguidores: “Sí, andaba compartiendo y disfrutando de una excelente compañía. Pero pasaba a saludarlos mientras me hago mi skin care de la noche. Quiero contarles que ayer me enfermé horrible, me dio una gastritis”, explicó Tejeiro.

Sin embargo, el motivo que la tuvo alejada de sus admiradores estuvo relacionado con su estómago y no el corazón. “Todo empezó el lunes que se nos ocurrió ir a cine y el plan era encontrarnos en el centro comercial. No comí nada hasta las 7 de la noche. Pedí unos tacos con salsa picante y me comí todos los taquitos con picante. La gastritis que me dio empezó a las 3 de la mañana, con náuseas y dolor. A las 6 de la mañana el dolor no se iba”, puntualizó la artista.

Luego de ser atendida por profesionales de la salud y sentirse mejor con su estómago la actriz de ‘La Hipocondríaca’ relató que recibió una dura noticia, le prohibieron el picante. “Mi vida sin picante no tiene sentido. Por eso andaba tan perdida”, finalizó.

Desde hace varias semanas la llanera y el creador de contenido paisa se han robado la atención de sus seguidores con la noticia de su romance. Con pistas en Twitter, visitas inesperadas y abrazos, la pareja ha sido tendencia en redes sociales.

