La batalla de Freestyle que sacó chispas en LOS40 Urban Fest

En LOS40 Urban 100.4 Fm también se le apuesta a uno de los movimientos con mayor proyección nacional e internacional como lo es el freestyle y las batallas en las que la improvisación y las rimas son el común denominador para vencer al contrincante.

Por eso, en el escenario de LOS40 Urban Fest se enfrentaron en una frenética batalla de Freestyle 4 grandes exponentes: los venezolanos Letra y Chang contra los locales Elevn y Filósofo. Cada uno, fiel a su estilo pero dando lo mejor de sus recursos en la improvisación para vencer a sus contrincantes.

Con un minuto para atacar y defenderse con rimas, tanto Letra como Chang buscaban sorprender a los locales que no se amilanaron y también sacaron a relucir su talento.

Los fanáticos de este show, que es promovido por la liga FMS, vibraron con cada rima y animaron a sus artistas favoritos.

En el Backstage, los visitantes detallaron cómo se sintieron en el escenario y la recepción que tuvieron por parte del público:

“Bogotá, desde que la conozco, ha sido una ciudad muy rap. Entonces yo dije, independiente de si eres bogotano o te gusta el rap, has escuchado el rap alguna vez en tu vida. Entonces no esperaba tanta afinidad con el público como hubo y pues esto me llena de motivación para otros shows”, manifestó Filósofo.

Por otro lado, el venezolano Chang habló de lo sorprendido que lo dejó el público al presenciar la batalla de freestyle.

“Yo tenía la sensación de que la gente no iba a copiar, sabes, porque esto es algo que toca muchas sensibilidades. O sea, esto es para gente que le guste algo en específico (…) Conforme estuvieron pasando las cosas, la gente está como parchada y respondió muy bien”.

Al finalizar la entrevista en el backstage, el barranquillero y el venezolano se le midieron a hacer una dinámica muy especial en la que con una palabra, el otro respondía con una improvisación, demostrando una vez más que son dos grandes exponentes de este movimiento cultural.

Aquí podrás revivir los mejores momentos de la batalla de Freestyle en LOS40 Urban Fest