Karol G luce su cabello rojo y la comparan con Yailin, ¿a quién le luce más?

Karol G no para de sorprender y esta vez no fue por su música que dio de que hablar sino fue su nuevo cambio de look. Recientemente la paisa anunció por medio de su cuenta de Instagram que cambiaria su color de cabello, pues ya había cumplido su etapa.

El anunció duro muy poco para que ‘La Bichota’ revelara por el mismo medio su nuevo color de cabello, un rojo cereza que realzó su color de piel y sus rasgos faciales, según internautas.

La artista consiguió más de dos millones de reproducciones en menos de media hora tras compartir el video con el que reveló su color de cabello.

¿Cómo reaccionaron sus fans?

Una de las cosas que caracterizaban a la cantante era su llamativo cabello azul. Sin embargo, tras su transición a rojo, los usuarios en internet no pudieron pasar por alto los comentarios y las comparaciones.

Cabe recordar que la joven fue novia de Anuel AA durante varios años, incluso había planes de boda, sin embargo, la relación se fue a pique y terminaron.

Tras su ruptura, el cantante puertorriqueño inició su relación con Yailin, una joven de 19 años quien también es cantante del género urbano y desde entonces ha tenido algunos ‘roces’ con Karol G.

Yailin tuvo el cabello rojo, por lo que en redes los usuarios revivieron esta época y compararon a Karol G con la dominicana.