¿Cuál fue el desenlace de la tiradera entre Jhay Cortez y Rauw Alejandro?

Una de las tiraderas más recordadas de los últimos tiempos entre artistas urbanos es la que hubo entre Jhay Cortez y Rauw Alejandro, quienes lanzaron canciones con las que se enfrentaron y varias indirectas en redes sociales.

Por eso, la visita de Jhay Cortez a los micrófonos de LOS40 Urban se prestó para que el cantante hablara de su opinión frente a las populares tiraderas y del desenlace de su conflicto con su colega.

“Las tiraderas son culturales, algo que es del género, yo me lo viví, me gusta, me lo disfruto, esté en la situación que esté, como oyente o protagonista”, fueron las palabras del intérprete de ‘Sensual Bebé’.

Aprovechando el tema, al cantante se le preguntó sobre lo que pasó con Rauw Alejandro, a lo que contestó: “en verdad no estamos hablando de eso ahora mismo, estamos en cosas positivas, no estamos en esa etapa, esa etapa la vivimos ya. Ya está superado”.

Acá la entrevista:

¿Cómo nació el conflicto entre ambos artistas?

Todo habría empezado cuando Rauw Alejandro, supuestamente, aceptó hacer un concierto en el Coliseo de San Juan, en Puerto Rico, en el mismo día en que se iba a presentar Jhay Cortez.

Al parecer, esto incomodó a Cortez, por lo que utilizó sus redes sociales para mostrar su molestia contra Rauw Alejandro. Jhay publicó unas imágenes en las que dio a entender que Rauw era un copión.

Este habría sido el comienzo de la disputa. Después de eso, se filtró una parte de la canción ‘Si pepe remix’, en la que Jhay Cortez hace varias referencias al cantante de ‘Todo de Ti’, e inclusive, menciona a Rosalía.

