Jhay Cortez revela quién es para él el verdadero ‘Rey del reguetón’

En entrevista exclusiva con el combo de LOS40 Urban, Jesús Manuel Nieves Cortez, mejor conocido como Jhay Cortez, habló acerca de diferentes aspectos de su carrera artística.

El boricua llegó a Colombia para cumplir con su agenda de conciertos en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, haciendo una invitación muy especial a los fans para que no se pierdan sus presentaciones.

Mira también: Colombiana revela cómo fue la experiencia de besarse con Bad Bunny

Las fechas en las que presentará su Timelezz Tour en Colombia son:

Cali agosto 26

Medellín agosto 27

Bogotá septiembre 2

Barranquilla septiembre 3

Artistas a los que admira

Jhay Cortez confesó que es un admirador de Cultura Profética, el reconocido grupo de reggae de su país. De igual manera, aseguró que si tuviera la posibilidad de tatuarse una canción sería: 'Three Little Birds' de Bob Marley.

Su pelea con Rauw Alejandro

El artista también se refirió a la sonada disputa que tuvo con Rauw Alejandro, no obstante, aseguró que es un tema del pasado y que ahora se enfoca en temas positivos: “Ahora mismo no estamos hablando de eso, ese tema ya está superado”.

¿Quién es el rey del Reguetón?

“No me quiero comprometer ahí. Pero el que me conoce sabe que el que me inspiró y el que me motivó a ser artista fue Don Omar”, aseguró el intérprete de ‘Sensual Bebé’.

Te puede interesar: Blessd plasma un “tatuaje en el alma” con su nueva canción: ‘El mensaje’

Sus colaboraciones con Bad Bunny

Asimismo, Jhay Cortez confirmó que fue J Balvin quien lo relacionó con Bad Bunny y lo cataloga como un “regalo histórico”, ya que así se dio la colaboración de “No me conoce” y luego llegó el éxito de ‘Dakity’ al lado de su compatriota San Benito.

¿Matrimonio?

“Yo me quiero casar” manifestó el artista al finalizar la conversación. Es un sueño para él ya que idealiza una fiesta con mucha salsa y reguetón.