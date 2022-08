Demi Lovato reveló por qué volvió a usar el pronombre “ella”

La cantante e icónica actriz de Disney Channel, Demi Lovato había sido tendencia hace un año luego de la revelación acerca de su género. Pues, la neoyorquina se había autoproclamado como una persona no binaria, es decir, que se reconoce con aspectos tanto femeninos como masculinos.

Frente a ello, la artista le pidió a sus fanáticos y a miembros de la comunidad artística que la identificaran con el pronombre neutro ‘elle’. Sin embargo, la actriz de ‘Camp Rock’ volvió a generar furor, luego de añadir el pronombre femenino “ella” en su cuenta oficial de Instagram.

Soy una persona tan fluida que sentí que, especialmente el año pasado, mi energía estaba equilibrada en mi energía masculina y femenina, de modo que cuando me enfrenté con la opción de entrar al baño y decía 'mujeres' y 'hombres', no sentí que hubiera un baño para mí porque no me sentía necesariamente como una mujer”, explicó en ese momento la celebridad.

¿Por qué añadió nuevamente el pronombre “ella”?

Ahora, luego de un año de la revelación, la cantante agregó el pronombre “she” (ella) junto a los demás como they (ellos), them (ellos) y her (ella) y según explicó en el reconocido programa ‘Podcast Spout’, el cambio se debió a qué:

"Últimamente, me he sentido más femenina, así que la adopté de nuevo, pero creo que lo importante es que nadie es perfecto. Todo el mundo confunde los pronombres en algún momento, y especialmente cuando la gente está aprendiendo. Es todo sobre el respeto", manifestó en la entrevista.

Concluyó diciendo que no se encasilla por una inclinación sexual y que en este momento de su vida se encuentra experimentando cambios, pues se considera una persona con la capacidad de transitar de un género a otro de forma esporádica.

