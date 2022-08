“Me estoy poniendo celosa”: ex de Will Smith sobre Jada Pinkett

Sheree Zampino estuvo junto a Will Smith a principios de 1990 y tras dos años de relación se casaron y fue con ella con quien el actor de ‘El príncipe del rap’ tuvo a su primer hijo Trey quien nació en noviembre de 1992.

Sin embargo, la relación no duró mucho tiempo y tres años más tarde se divorciaron y ambos quedaron con la paternidad compartida de Trey. Luego, el actor de ‘Hombres de negro’ se casó con su actual pareja Jada Pinkett en 1997, a quien había conocido 7 años atrás.

Te puede interesar: ¡Son iguales! Venezolano sorprende por su parecido con Will Smith



Desde entonces, el hijo de Will y Sheree ha compartido bastante tiempo con la esposa actual de Will Smith. Por lo que Sheree empezó a sentir 'celos de mamá' y confesó sus verdaderos sentimientos sobre Jada, no sin antes admitir que ella ha tratado bien a su hijo.

¿Por qué está celosa Sheree?

Sheree expresó que la paternidad compartida puede ser un desafío, pero que "desde el principio, mi corazón siempre está para mi hijo, mi hijo es lo primero".

Mira también: "Los necesitamos a los dos": Jada Pinkett rompe su silencio sobre Will Smith y Chris Rock

Asimismo, confesó en una entrevista en el podcast ‘Behind the Velvet Rope’ que es inevitable la angustia que existe en las familias mezcladas y afirmó que: "A veces las mamás se ponen celosas. Yo digo 'Me estoy poniendo celosa por otra mujer porque está tratando a mi hijo, ¿verdad?' ¿Qué? Eso es una locura. ¿No quieres que trate bien a tu hijo?".

La exesposa de Will Smith es la fundadora y directora de la compañía de cremas corporales Whoop Ash y de una tienda de moda y accesorios. Además, ha sido actriz y modelo y ha participado en series de televisión como ‘Hollywood Exes’.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg