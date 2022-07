Will Smith habló sobre la bofetada a Chris Rock y de por qué no se disculpó con su colega

Pensar en los Premios Oscar de 2022 hace que de inmediato llegue la imagen de Will Smith dándole la bofetada a Chris Rock tras comentario gracioso sobre Jada Pinkett; un tema que todavía tiene varias preguntas sin respuesta alguna.

Las consecuencias que el hecho trajo en la vida del actor fueron bastantes, desde el veto por 10 años, ofertas laborales y la posición de su esposa, hasta la renuncia que presentó a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Mira también: "Los necesitamos a los dos": Jada Pinkett rompe su silencio sobre Will Smith y Chris Rock



Will Smith se ha mostrado arrepentido y tras meses de ausencia hizo una nueva publicación en su cuenta de Instagram en la que habló de todo lo que pasó tras golpear a Rock y respondió a varias de las dudas de fanáticos.

Con un profundo suspiro, el actor explicó la razón por la que no le pidió disculpas a su colega durante su discurso al recibir el premio a Mejor Actor.

"Estaba confundido en ese momento. Todo era borroso. Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibí es que no está listo para hablar. Cuando lo esté, me contactará. Te quiero decir, Chris, que me disculpo. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar", afirmó en el video.

Te puede interesar: Chris Rock cobra millones de dólares por hablar de la bofetada que le dio Will Smith

Una hermandad que se rompió

En su testimonio, Will lamenta que la relación que tenían como amigos se haya dañado y también se disculpó con la mamá, el hermano y demás familia de Chris Rock.

"No pensé en cuántas personas herí en ese momento (…) teníamos una gran relación", dijo Smith.

"No voy a tratar de descargar todo eso en este momento. Pero puedo decirles a todos ustedes, no hay una parte de mí que piense que esa fue la forma correcta de comportarse en ese momento", agregó.

El actor también ofreció disculpas a su esposa, hijos y colegas que estuvieron nominados.

¿Jada le pidió que la defendiera?

Una de las preguntas que más recibió el actor, según dijo, fue si su esposa le pidió que hiciera algo tras el chiste de Rock, a lo que respondió que no fue así.