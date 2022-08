Dj Khaled lanzó ‘Staying Alive’, colaboración esperada junto a Drake & Lil Baby

DJ Khaled reveló su esperado nuevo single y video musical ‘Staying Alive’, junto a Drake & Lil Baby, logrando emocionar a todos sus fanáticos que en pocas horas hicieron que, en YouTube, el video superara los dos millones de reproducciones.

Estos tres titanes se han unido para el banger definitivo. Khaled monta el himno con su producción más estremecedora. Mientras tanto, el visual que lo acompaña continúa una tradición de videos más grandes que la vida y dignos de la pantalla grande para Khaled. Este trío entretiene en un entorno hospitalario y cautiva en pantalla, escena tras escena.

Más música: Con ‘Amor de una noche’, Ryan Castro lanza su primer EP ‘Reggaetonea’

Uno de los mayores lanzamientos de hip-hop de 2022 y su decimotercer álbum de estudio de larga duración, ‘God Did’, saldrá el viernes 26 de agosto de 2022 a través de We The Best Music Group / Epic Records.

Muy pronto, Khaled revelará la lista completa de canciones de éxito de taquilla para un próximo trabajo discográfico.

Por supuesto, ‘Staying Alive’ continúa una legendaria serie de colaboraciones con Drake; mientras tanto, también extiende una importante asociación creativa con Lil Baby.

El año pasado, Khaled lanzó su duodécimo álbum de larga duración, ‘Khaled Khaled’, el cual llegó como su tercer debut #1 en el Billboard Top 200, sexto #1 en el Top Rap Albums Chart, y cuarto #1 en el R&B/Hip-Hop Albums Chart. También alcanzó el estatus de platino.