Ashton Kutcher quedó ciego por extraña enfermedad: “no sabía si iba a poder volver a ver”

El actor de Hollywood Ashton Kutcher, a sus 44 años, habló sobre el extraño trastorno que le fue diagnosticado y le causó pérdida de la visión, el oído y la movilidad, se trata del llamado vasculitis.

Kutcher, conocido por su trabajo en películas como ‘Amigos con derechos’ o ‘Dos hombres y medio’, habló en el reality ‘Running wild with bear grylls’, el cual invita a los famosos durante un fin de semana para salir de su zona de confort.

El famoso reveló que duró un año luchando contra diferentes síntomas que lo hicieron reflexionar y replantearse varias cosas de su vida.

"Hace como dos años, tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis. Me dejó sin visión, sin audición, me dejó sin equilibrio. Me llevó como un año recuperarlo”, contó Kutcher.

Su recuperación

El actor aclaró que ya está recuperado del trastorno que inflama los vasos sanguíneos, provocando daños en órganos y algunos tejidos.

“No aprecias las cosas que tienes hasta que las pierdes. No sabía si iba a poder volver a ver, si iba a poder volver a escuchar. No sabía si podría caminar de nuevo. Me siento afortunado de estar vivo”, aseguró.

¿Por qué se produce la vasculitis?

Este trastorno se produce, según Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, cuando el sistema inmunitario del organismo ataca las venas, las arterias y los pequeños capilares. La inflamación resultante estrecha esos vasos sanguíneos y restringe el flujo de sangre o incluso lo corta por completo, lo que puede provocar daños en los órganos o crear aneurismas.

Si un aneurisma estalla podría causar una hemorragia interna que provoca la muerte. Los síntomas varían, pueden ser leves, moderados o mortales; algunos son la pérdida de apetito, pérdida de peso, fatiga, sarpullido, dolores y fiebre.

