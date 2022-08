Daddy Yankee: ¿Y después de la ‘Última vuelta Tour’ qué? Esto respondió

Daddy Yankee es probablemente el artista urbano más importante en la historia del reguetón. Son más de 80 conciertos los que se preparan para despedir a uno de los pioneros del género, y en entrevista con el programa ‘El Gordo y la Flaca’ de Univisión, habló de lo que será su retiro de los escenarios y lo que se pondrá a hacer luego de su exitosa carrera.

Han sido más de 32 años de éxitos en los escenarios y estudios de grabación, que han puesto a Daddy Yankee como uno de los máximos referentes del reguetón a nivel mundial. Su tour de despedida será por todo lo alto y así lo dio a conocer en exclusiva para el programa de entretenimiento internacional.

El ‘Big Boss’ recorrió con la periodista Tanya Charry el detrás de escena, de cómo se preparan sus espectáculos. En esta ocasión, en la ciudad de Los Ángeles, California. El boricua se presenta este 13 y 15 de agosto en el Kia Forum en Inglewood.

Pero, tras más de 3 décadas en los escenarios, ¿a qué se dedicará el artista puertorriqueño tras su retiro? Es lo que muchos se preguntan.

Pues bien, cuando la reportera de ‘El Gordo y la flaca’ indagó al ‘Rey del reguetón’ sobre sus planes tras concluir ‘La última vuelta Tour’, él contestó entre risas: “La música es algo que siempre va a estar ahí. Eso es un matrimonio que está ahí pero lo voy a hacer como un pasatiempo como cuando empecé chamaquito, ¿me entiendes? Algo así, y no tengo planes por ahora. Lo más bonito es que no sé qué voy a hacer. Voy a descubrir qué voy a hacer”.

Al finalizar, el artista que estará en Colombia en cuatro ciudades confesó lo que le faltó o hubiese querido hacer más durante estos 32 años de carrera: “Yo creo que un tiempo para Raymond Ayala porque todos los artistas se toman un tiempo para relajarse y toman años y vuelven. A mí no me tocó eso nunca (…) Cuando yo miro hacia atrás, hubiera tomado el tiempo para mí un poquito pero me tocó darle para mí y para todas las generaciones que tuvieran una oportunidad”.