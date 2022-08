Hermana de Yina Calderón tras fuerte discusión: "fue por el trago"

Durante el fin de semana del pasado 6 y 7 de agosto, Yina Calderón volvió a dar de qué hablar por grabarse en aparente estado de embriaguez manifestando lo mal que se sentía por diferentes pullas que su hermana Juliana le había enviado.

“Me acerqué a donde mi hermana Juliana a saludarla y Claudia [su otra hermana] me dijo: ‘Nosotras no necesitamos de vos. Nuestra keratina es la más famosa’. Famoso es el papa, Maluma, J Balvin… ojalá no se le caiga como otras keratinas. No digo nada más porque es mi hermana y me abstengo a decir cualquier cosa”, fueron las palabras de Yina.

Luego de las imágenes que se viralizaron en redes, muchos usuarios se fueron en contra de Juliana Calderón y le manifestaron cosas como: “su marca no hubiera llegado tan rápido al mercado si no fuera por Yina” o “la conocen a usted por su hermana, nada que hacer”.

Mira también: La razón por la que Yina Calderón no pudo asistir a la posesión de Gustavo Petro



¿Qué respondió Juliana?

La joven compartió a través de sus historias su respuesta y le manifestó a su hermana lo mucho que la quiere y lo agradecida que está con ella, con la voz entrecortada, siguió hablando, pero al tiempo promocionando su producto, razón por la que las críticas no se hicieron esperar.

“De pronto ella ayer se encontraba en estado de tragos y todo este tema, pues yo la quiero mucho y cuando ella esté mejor les va a aclarar todo”, fueron sus palabras frente al tema de su hermana.

Luego centró la atención en su empresa y recibió comentarios como: “puro marketing”, “nos metió la publicidad”, “a estas las coge la llamadera de atención por tiempos” y “si tanto la ama porque no la ayuda a salir del alcohol”.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/los40app