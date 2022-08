“Me largo”: Yina Calderón aseguró que se va del conjunto donde vivía

Hace poco, que la empresaria y dj de guaracha Yina Calderón se mudó a un lujoso apartamento ubicado en el barrio Salitre, en Bogotá. Sin embargo, por su constante ruido, música a todo volumen y algunos escándalos, los vecinos y administración del conjunto se habían quejado en varias ocasiones.

De hecho, habrían pedido que la influencer se fuera a vivir a otro lugar y al parecer el deseo se les cumplirá. Pues, Yina compartió en su cuenta oficial de Instagram una publicación en la que anunció la ‘gran noticia’ y además dio detalles del lugar a donde se va a mudar.

“Buenas noticias para la administración de mi conjunto 'ME LARGO' para una casa campestre donde no jodan por todo! ¡Los dejo con su amargura me voy antes de que se me pegue! ¡Chao Salitre!”, escribió en la descripción de la publicación.

Como era de esperarse, los comentarios no se hicieron esperar. Muchos seguidores le aplaudieron la idea de irse de un lugar en el que no podía ser completamente feliz, algunos otros celebraron la noticia, pero no por ella sino por la tranquilidad que iban a tener sus vecinos y la administración del conjunto residencial.

“Es lo Más correcto que se puede hacer, si uno quiere que lo respeten primero hay que respetar, Hay gente que madruga, niños, etc.”, “No son “amargados”, simplemente quieren hallar paz en su hogar como es lo normal, si alguien quiere ruido y desorden para eso son las discotecas”, “Hermosa, una súper decisión para tu tranquilidad y por respeto a tus vecinos, no creo que ellos sean amargados mi tesoro, lo que pasa es que no todas las personas tienen un estilo de vida tan nocturno como el tuyo”, “Hija pórtese bien, esa es la clave del éxito”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.