‘Doble’ de J Balvin muestra el paso a paso para lucir como el reguetonero paisa

J Balvin es uno de los artistas del género urbano más influyentes del mundo. El antioqueño ha traspasado fronteras con su música, sus shows y hasta con sus controversias. Tanto así que son muchas las personas que se quieren cantar como él, pero más allá, lucir como él.

Es el caso del cantante Sadid Márquez, reconocido en el mundo artístico por serle imitador del intérprete de ‘In Da Getto’ en el reality musical de Caracol TV ‘Yo me llamo’. Márquez sorprendió a los televidentes del programa al mostrar su mejor interpretación de los movimientos, voz y apariencia de J Balvin.

Desde entonces, el cantante ha mostrado principalmente en sus redes sociales sus shows, contactor con el verdadero J Balvin y las diferentes transformaciones que se hace para estar actualizado con el look del antioqueño.

A través de su Instagram, Márquez decidió mostrarles a sus más de 81 mil seguidores cómo lleva a cabo el proceso de transformación para lucir de forma más parecido al original.

“Hey qué tal mi gente, yo me llamo J Balvin y les voy a mostrar cómo me convierto cuando Jose se cambia de look. Vamos a mostrar el paso a paso”, dijo en el clip el imitador.

Algo de lo que causó más impresión del video, Márquez se pasa la máquina por su cabeza para que el cabello luzca lo más parecido a Balvin. Después, va el proceso de coloración del cabello mostrando los productos que usa para que quede en un tono rubio.

El resultado dejó sorprendidos a los seguidores del imitador, ya que quedó muy parecido al reguetonero paisa.

“Que chévere que tú mismo haces los cambios”, “Me encanta Balvin me encantas tú”, “Pa le pagas nítido me gusta tu representación como doble de J Balvin pa sigue metiéndole”, “Muy duro hacerlo solo!”, fueron algunas de las más importantes reacciones a su publicación.