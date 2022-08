Carolina Osorio, hermana de J Balvin, revela que sufrió de bullying por su “mandíbula”

Carolina Osorio Balvin, hermana del reguetonero colombiano J Balvin, se destapó y decidió revelar a sus seguidores en redes sociales los motivos por los que sufrió de matoneo en su época de colegio.

La joven, que es una gran emprendedora de moda, modelo, amante de la fotografía y odontóloga de profesión, decidió revelar uno de sus secretos que dejó a más de uno atónito.

Osorio Balvin cuenta con más de 386mil seguidores en Instagram, donde escribió un mensaje vía stories en el que aseguraba que durante su formación en el colegio, sufrió de bullying o matoneo por cuenta de su personalidad y también de su especto físico.

Pese a lo que muchas personas creerían sobre su carácter, Carolina mostró con su mensaje una faceta que muchos desconocían y es el de una persona que puede ser vulnerable.

La hermana del artista urbano, que es madre de dos niñas, comentó que le costaba mucho ser una persona extrovertida y por su timidez, sufrió acoso en su colegio.

“Yo era una persona demasiado introvertida y con muchísimos complejos, en el colegio me hacían mucho bullying por un problema que tenía en mi mandíbula y, aunque eso cambió, me costaba mucho expresarme. Estaba en la búsqueda de quién realmente era yo. Y aunque a veces me tildaban de creída, fastidiosa, de muda etc… porque me juzgaban sin conocerme, lo que no sabían es que estaba pasando por un proceso interno de autoconocimiento”, manifestó Carolina Osorio.

Cabe recordar que en el pasado, J Balvin también habló acerca de un episodio de ataques asociados a la depresión y a la ansiedad. Su testimonio se llevó a un documental de Amazon Prime titulado: ‘El niño de Medellín’. Un relato de su difícil infancia y cómo surgió en el mundo de la música hasta convertirse en uno de los referentes del reguetón universal.