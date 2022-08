La seductora foto con la que Esperanza Gómez invitó a sus seguidores a quedarse con ella

Esperanza Gómez es quizá la actriz y modelo de contenido para adultos más reconocida del país, pues la mujer siempre se ha sentido orgullosa de su trabajo y en varias ocasiones ha dicho que “ama lo que hace”.

De hecho, es una de las personalidades de la industria porno que más cuenta sobre su vida y su trabajo sil filtro, además, constantemente le gusta compartir contenido muy seductor en su cuenta oficial de Instagram, razón por la cual, hace poco la red social la censuró y tuvo que abrir una nueva cuenta desde cero.

Desde entonces, la modelo dejó claro que no dejará de compartir el tipo de contenido que ella acostumbra a subir y que seguirá luchando por sus “derechos de libertad de expresión”.

Como prueba de ello, Esperanza sigue retando la censura en Instagram y en su más reciente publicación dejó ver sus grandes atributos al lucir un body con una gran apertura en todo el centro de su pecho y abdomen.

En la publicación, que ya cuenta con más de 24 mil likes y cerca de 800 comentarios, la actriz de contenido para adultos está posando de rodillas con una mano justo en el abdomen y la otra debajo de uno de sus senos, con su particular cara que derrite a más de uno.

Sin embargo, más allá de la fotografía, que como ya es costumbre, causa furor en sus seguidores, lo que más llamó la atención fue la frase con la que acompañó la descripción de la publicación, pues en ella invitó a sus seguidores a quedarse con ella.

“Te quedas conmigo”, escribió la modelo junto a varias caras de ‘diablo sonriente’.

Como era de esperarse, sus miles de seguidores le contestaron afirmativamente, diciéndole que se quedarían con ella siempre.

“Que Belleza”, “Hermosa siempre amor”, “Wow que bellísima y maravillosa”, “Me caso”, “Claro que si preciosa”, “Que rica”, “Yo me quedo contigo para siempre mi amor”, “por supuesto mi amor”, “Toda la vida”, “Sí en el otro mundo té veo también me quedo contigo bebé”, fueron algunos de los comentarios.