¿Puro Show por Likes? Dani Duke se refiere a la supuesta broma a Daiky

La polémica de la semana en el mundo de los influencers o creadores de contenido estuvo rodeada por una broma pesada que supuestamente le habrían jugado Dani Duke y La Liendra a su amigo, el también creador de contenido y modelo: Daiky Gamboa.

En redes sociales rechazaron con vehemencia la actitud de Duke y de La Liendra tras su broma, que consistió en hacerle creer a su amigo que le estaban regalando un carro de alta gama. Gamboa no lo podía creer, incluso condujo el vehículo y posteriormente abrazó a Duke por ese ‘detallazo’. Con lo que no contaba el amigo de los influencers, era que se trataba de un engaño, una broma.

Su reacción de furia y frustración no se hizo esperar y todo quedó grabado en un video difundido por la también emprendedora antioqueña. No obstante, al parecer todo este tema de la broma pesada Daiky se salió de control porque, no solo lograron convertirse en tendencia, sino que le llegaron una ola de comentarios en los que atacaban a la pareja por esta humillación pública.

A raíz de todo lo que produjo ese video publicado por Dani Duke, ella misma salió a dar la cara y a dar explicaciones para ‘calmar’ los ánimos de la gente indignada. La explicación que dio la credora de contenido fue que, precisamente, ese tipo de contenidos, al parecer actuados, son los que representan su negocio y el éxito que han tenido en redes sociales: el “Show Business”.

“Solo quiero pasar a decirles lo más sabio que pueda: Show Business, la industria del entretenimiento. Muchas de las cosas que vemos en redes sociales no son lo que parecen”, dijo la influenciadora antioqueña.

Incluso, Dani Duke cuestionó a Nicolás Arrieta por haber llamado a Gamboa y haber hecho un video reaccionando a esa broma que le hicieron. La paisa dijo que, en el pasado, Arrieta arremetió contra Daiky y ahora lo defiende.