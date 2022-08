“¿Y ese sixpack?”, a Yatra por sensuales fotos sin camisa

El artista colombiano Sebastián Yatra cautivó a sus seguidoras en redes sociales con una fotografía en la que deja al descubierto uno de sus mayores atributos: su abdomen marcado.

Yatra se encuentra en adelantando su gira de conciertos y en esta oportunidad visitó la capital de Argentina, Buenos Aires. Allí emocionó y deleitó al público con sus éxitos recordando que hace más de 3 años el antioqueño no visitaba este país.

“3 años soñando con regresar, pero nunca me imaginé que fuera a ser así. Buenos Aires, te amo en serio”, fueron las palabras del intérprete de ‘Robarte un beso’.

No obstante, no solo por su apoteósica presentación en tierras gauchas fue que el artista subió la temperatura en redes sociales, también por la postal que deja entrever la gran condición física que posee.

Su publicación, que como la mayoría generó grandes reacciones entre las internautas, mostró además los divertidos momentos que vivió durante una entrevista para Luzu TV.

En dicha entrevista, el cantante colombiano reveló que uno de sus sueños aparte de ser reconocido como es actualmente en el mundo de la música, era el de ser futbolista profesional. Sin embargo, fueron sus propios padres quienes ‘lo bajaron de la nube’.

“Mis papás son bastante realistas y por ejemplo con el fútbol me dijeron que yo no tenía futuro. Se burlaban de mí. Mi mamá, gracias a Dios que no está aquí o sino me estaría imitando aquí como yo corría en los partidos que ella me veía como un tipo en la luna. Lentísimo”, confesó Yatra.

Además, el cantante paisa comentó un episodio bastante ‘caliente’ con una masajista que dejó a todos con los pelos de punta.