¡Con agua de cebolla! Cardi B reveló cómo cuida su cabello natural

Cardi B agitó las redes sociales al presumir su cabello natural. La rapera de ascendencia dominicana es famosa no solo por su música en la que ha colaborado con artistas como Bad Bunny y Ozuna, sino por su estilo versátil que suele adaptar a las pelucas que utiliza en sus presentaciones.

Sin embargo, en una publicación en redes sociales la cantante del Bronx dejó atónitos a sus seguidores con la receta que emplea para cuidar su cabello pues indicó que necesita de varias cebollas.

La galería que detalló el proceso ya supera los tres millones de me gusta en la red social y miles de comentarios. En ella, la intérprete de ‘Wap’ y ‘Taki Taki’ mostró su melena negra hasta la cintura que se aprecia opaca y quebradiza.

“Las dos últimas lavadas de mi cabello he utilizado el agua de cebollas hervidas. Solía hacerlo hace seis años antes de empezar mi proceso de crecimiento de cabello al natural. Pero me detuve porque me puse perezosa. No tiene olor y he notado que le da un brillo a mi cabello”, escribió la rapera.

En la publicación compartió un video del después en el que se aprecia su cabello liso y brillante. Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar.

“Nos está regalando los secretos dominicanos”; “Lanza una línea para el cuidado del cabello, el crecimiento es de locos”; “Si no haces una línea natural para el cuidado del cabello, vamos a tener problemas”; “Amo cuando luces tu cabello natural”; “Más te vale no estar mintiendo sobre que es inoloro”, escribieron.

Asimismo, la artista aprovechó la oportunidad para lanzar una broma sobre el tamaño de su frente con una foto en la que mostró su melena recogida. Pero sus seguidores resaltaron una vez más, la belleza de su estilo más ‘natural’. “Por lo menos queda bien en ti, la mía parece como otro planeta”; “Siempre amé tu cabello, es muy hermoso”; “Casi no te reconocí, Cardi”, comentaron.

