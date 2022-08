Colombia le dice ‘hola de nuevo’ al Dj noruego Kygo

Ya sea dándole una segunda oportunidad a éxitos como ‘What's Love Got To Do With It’ de Tina Turner, colaborando con grandes como Selena Gomez en ‘It Ain’t Me’ o atreviéndose a mezclar ritmos en canciones como ‘Dancing Feet’, el Dj de ascendencia noruega, nacido en Singapur, Kygo ha demostrado ser uno de los mayores exponentes de la música electrónica en el mundo.

Y los colombianos tendrán la oportunidad de volver a vivir de cerca uno de sus espectáculos, reveló Páramo presenta, cuando llegue el próximo 15 de noviembre al Movistar Arena, en Bogotá.

Kyrre Gørvell-Dahll hizo parte del Festival Estéreo Picnic 2016, pero, con su ‘South America Tour’, presentará lo mejor de sus álbumes ‘Golden Hour’, ‘Kids in Love’, ‘Stargazing’ y algo de lo que el público pudo escuchar en 2016 con ‘Cloud Nine’.

Junto a su invitado especial, el también Dj, Frank Walker, entregará lo mejor del Tropical House a sus asistentes, quienes podrán adquirir sus entradas en TuBoleta a partir del 19 de agosto, en preventa para clientes del grupo Aval, y desde el día 22 para el público general, con tickets entre los $169.000 COP y $429.000 COP, sin servicio.

En algún momento fue telonero para Avicii, pero, incluso antes de que este falleciera en 2018, logró entablar su propia gira de conciertos con éxitos como ‘Firestone’ y ‘Stole the Show’, que alcanzaron el top de los principales listados musicales y, actualmente, acumulan más de mil millones de reproducciones en Spotify; otra muestra de su gran talento como Dj y productor.

