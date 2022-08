Puro estilo y elegancia: Anitta y Missy Elliot presentan ‘Lobby’

La cantante brasileña Anitta lanzó su tercer sencillo en una seguidilla de colaboraciones en las que deja muestra una verdadera versatilidad y consolida su buen momento artístico. En esta oportunidad, se une a la talentosa Missy Elliott para llevar su mejor puesta en escena a ‘Lobby’.

Como se mencionó anteriormente, esta es la tercera canción que lanza al hilo tras ‘Gata’, que la realizó junto Al puertorriqueño ‘Chencho Corleone’ y ‘El que espera’, donde se reencontró con el reguetonero colombiano Maluma y donde expuso una vez más toda su sensualidad y erotismo.

En ‘Lobby’, Anitta muestra elegancia y colorido, tal como el videoclip. El cual en pocas horas de haber sido estrenado ya cuenta con más de 180 mil visualizaciones y cerca de 80 mil likes.

“Versions of Me es un álbum trilingüe, con referencias multiculturales y diversas. En este proyecto no intento abrazar el mundo, sino abrazar todas mis facetas”, manifestó la cantante de 29 años antes de mostrar lo que venía con esta trilogía de canciones.

No ha sido en vano la espera pues Anitta y Missy Elliot logran en esta entrega una perfecta fusión de ritmos, color y baile. Uno de los aspectos que más destacan en la grabación, ya que se pueden ver a las artistas danzando por los diferentes escenarios.

Esta versión desencaja un poco del reguetón que hemos estado acostumbrados en canciones anteriores de Anitta. ‘Lobby’ es un pop con incursiones brillantes de la rapera estadounidense que le agrega un toque especial a la canción.

Mira aquí el videoclip oficial Lobby