¿Buscando novia? Yeferson Cossio se confesó sobre su vida sentimental

Yeferson Cossio y Jenn Muriel decidieron ponerle punto final a su relación, luego de que sus vidas y proyectos tomaran caminos diferentes. Desde entonces, el creador de contenido antioqueño no ha compartido mayores detalles de su vida sentimental, en particular si se daría la oportunidad de un nuevo amor.

En una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, donde supera los nueve millones de seguidores, Cossio se refirió a su estado sentimental luego de que un seguidor le preguntara si aún estaba soltero.

Mira también: ¿Puro Show por Likes? Dani Duke se refiere a la supuesta broma a Daiky



A lo que el paisa respondió: “Soltero sí, pero no estoy disponible. Yo no voy a salir de una para meterme en otra. Yo no quiero nada con nadie”, puntualizó. Así, el creador de contenido echó tierra a los rumores de una relación.

Cabe resaltar que Cossio y Muriel mantuvieron una relación de más de cinco años, sin embargo a finales del 2021 anunciaron su ruptura. Luego de intentar revivir su noviazgo en el primer semestre del 2022 los creadores de contenido partieron caminos definitivamente.

Jenn Muriel fue la primera en dar indicios de que la relación no iba más, pues compartió en historias de Instagram un mensaje de superación: “Cuando dicen viene algo mejor no significa otra persona. También es estabilidad contigo mismo, amor propio, buenos momentos, proyectos, madurez emocional y por sobre todo, paz mental”, escribió.

Te puede interesar: ¿Se copió de Karol G? Yina Calderón causó polémica por nuevo look

Tiempo después de la ruptura definitiva, el creador de contenido se ha enfocado en su carrera y en compartir momentos con sus allegados. Pues, hace unas semanas publicó que estaba de vacaciones en Europa junto a su hermana Cintia Cossio y su cuñado Jhoan López, con quien visitó Barcelona, Amsterdam, al igual que el festival de música Tomorrowland, en Bélgica.

Por su parte, Muriel también indicó que se encuentra soltera y que por el momento “no quiere nada” y aprovechó para compartir un mensaje de empoderamiento sobre las críticas en redes sociales.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg