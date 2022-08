‘House of the Dragon’: Todo lo que debes saber de la nueva serie de G.O.T.

Este mes los amantes de la historia de los ‘Siete Reinos’ y el trono de hierro volverán a deleitarse con las tramas de la Casa Targaryen, la familia de la recordada Daenerys, cuyo destino estuvo marcado por la locura y deseo de poder.

George R.R. Martin, escritor de la saga, y el guionista Ryan Condal trabajaron juntos en la serie ‘House of the Dragon’ del gigante del streaming, HBO. La producción contará con 10 capítulos ambientados 300 años antes de los sucesos de la trama de Game Of Thrones y estará centrada en la llegada de la Casa Targaryen a conquistar el continente.

Cabe resaltar que la historia familiar de los Targaryen se destacó en la narrativa de la saga por su dominio de los dragones, así como por tener habilidades como premoniciones en sueños, cabellos plateados y resistencia a las altas temperaturas.

De ahí, que una de las escenas más icónicas de la serie haya sido la de Daenerys saliendo de una pira funeraria junto a sus tres dragones.

Mira también: Johnny Depp vuelve a la dirección; rodará ‘Modigliani’ luego de 25 años de su debut

Uno de los elementos que se espera incorpore la serie es el destino de sus reyes, pues en Game Of Thrones se conoció que gracias al incesto sus integrantes solían rozar la locura o la grandeza.

¿Qué se sabe de ‘House of the Dragon?

La estructura de la narración se dividirá en una entrega de 10 emisiones, a diferencia de los 8 capítulos característicos de G.O.T.

emisiones, a diferencia de los 8 capítulos característicos de G.O.T. El elenco estará conformado por los actores Matt Smith , Olivia Cooke , Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collet, entre otros.

, , Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collet, entre otros. Los adelantos de la trama han dado detalles sobre las disputas de poder al interior de la familia con las intrigas de los señores de Westeros.

La temporada concluirá el 23 de octubre y semanalmente se emitirá un capítulo de la producción.

Te puede interesar: ¡Está en Bogotá! Revelaron imágenes de James Franco grabando película de Fidel Castro

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg