¡Feliz Cumpleaños Feid!: Cinco datos que no conocías del ‘Ferxxo’

Este viernes 19 de agosto cumple años Salomón Villada Hoyos, mejor conocido en el mundo de la música urbana como Feid o el ‘Ferxxo’. Uno de los artistas más influyentes y pegados del momento.

Sus canciones se han convertido en himnos y cada vez cuenta con más reconocimiento a nivel internacional. Temas como: ‘Castigo’, ‘Si tú supieras’, ‘Amor de mi vida’ y ‘Pantysito’ han sabido ganarse los corazones de los amantes del reguetón y por supuesto, su carisma y personalidad en los escenarios lo han posicionado como uno de los artistas preferidos en este género.

Mira también: Karol G estrena lujosa oficina; para entrar allí hay que estar sin zapatos

Además, el cantante que hoy cumple 30 años lleva una larga trayectoria componiendo y haciendo colaboraciones con grandes artistas del medio.

Es por lo que, en su cumpleaños te traemos cinco datos que tal vez no conocías del ‘Ferxxo’:

1. ¿Cómo le nació el gusto a Feid por la música?

El artista solía acompañar a su hermana Manuela Villada Hoyos, quien es diseñadora gráfica, a sus clases de extensión musical en la Universidad de Antioquia. Fue entonces que desde muy pequeño el Ferxxo se enamoró por la vida artística. De acuerdo con el portal sdpnoticias, el primer instrumento que aprendió a tocar fue el clarinete pero luego se decantó por la interpretación vocal y la composición de los temas.

2. ¿Cuál fue su primera canción?

‘Morena’, lanzada en 2014, fue la primera canción oficial de Feid como solista. Anteriormente había colaborado con Shako, de quien fue corista, con el tema titulado ‘Millonario’.

3. ¿Si se llama Salomón por qué le dicen el Ferxxo?

En diálogo con Shock, Feid o el Ferxxo contestó esta pregunta que aún muchos desconocen de su vida “El Ferxxo es porque nadie sabía que me llamaba Salomón. Sky me decía por no decirme Feid, como por no decirme Salo tampoco, me decía Ferxxo. Y de ahí nace EL Ferxxo Mor”.

Te puede interesar: ¿Si tiene 30? Esta sería la verdadera edad de ‘La Bichota’



4. ¿De qué equipo es hincha el ‘Ferxxo’?

El reguetonero antioqueño es un ferviente aficionado del Real Madrid, y muchos aseguran que en Colombia su equipo es el Independiente Medellín.

5. ¿El lugar soñado para un concierto de Feid?

El reguetonero en su canal de Youtube contestó que el lugar de sus sueños para dar un concierto es Japón: “Qué rico ir a Japón a dar un show”.