Tokischa, Anuel AA y Ñengo Flow presentaron canción “subida de tono” que dividió opiniones

Tokischa, Anuel AA y Ñengo Flow se unieron en la canción ‘Delincuente’, lanzada el pasado 19 de agosto y que se ha posicionado en las tendencias musicales de YouTube con más del millón de reproducciones en menos de 24 horas.

El tema fue compuesto por Tokischa, Anuel AA y Ñengo Flow, producida por Leo RD y el video musical fue dirigido por Raymi Paulus; Yailin, la más viral aparece e interpreta algunas escenas eróticas.

Te puede interesar: Por descuido, Tokischa reveló el piercing que tiene en su zona íntima

La idea audiovisual muestra la visión de Tokischa con lo que sucede a puerta cerrada en su habitación, que refleja las letras de todos los artistas.

¿Se pasaron?

El tema ha tenido diversos comentarios por parte de los internautas y fanáticos de los cantantes. Mientras algunos manifiestan su apoyo y hacen bromas por el contenido explícito de ‘Delincuente’, otros comentan su molestia con la letra del tema.

Cosas como “que mi hermano no sospeche que tengo un delincuente en mi cama, que me rompe el culx en cuatrx después que me lo m%ma”, hacen parte de la canción.

Estas son algunas de las opiniones que se leen en el video de YouTube: “Anuel & Ñengo Nunca fallan”, “está perfecto para escuchar en familia”, “para escucharla a todo volumen con la suegra”, “la podré en el bautizo de mis hijos”, “ya eso está en número uno en todo pinche país, fuego” y “letra inspiradora incita a la paz mental”.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos tur artistas urbanos favoritos desde tu computador en > escuche.los40.com.co/emisora/bogota_urban/o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg