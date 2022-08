¡Se acabó la espera! Demi Lovato estrena su nuevo álbum ‘Holy Fvck’

Demi Lovato sorprende a sus millones de fanáticos con su nuevo álbum de estudio ‘Holy Fvck’ donde quiso mostrar diferentes facetas, la artista ‘sacudió’ las redes sociales con su anuncio.

“Al hacer HOLY FVCK, quería explorar la dicotomía entre las ideas y los sentimientos que todos enfrentamos: bueno y malo, santo y malvado e ira y amor. El álbum es un viaje profundamente personal que comienza con dolor e ira y concluye conmigo reclamando mi poder”, indicó Demi.

Además, la actriz prometió que en este otoño hará su gira HOLY FVCK Tour. Sus seguidores encontraran canciones en versiones de rock reimaginadas de sus éxitos, incluyendo "Sorry Not Sorry", "Cool for the Summer" y otros.

Live Nation fue el encargado de producir este álbum, serán 32 fechas desde el martes 13 de agosto en Springfield, IL en la Feria Estatal de Illinois y luego viajará a América del Sur y del Norte en Belo Horizonte, Bogotá, San Francisco, Montreal, Nashville hasta finalizar en Irving.