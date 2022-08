Yeferson Cossio llama a su ex y le dedica una canción; esta fue su inesperada reacción

“Yo me quiero morir”, fue la reacción de Yeferson Cossio cuando pasó por el reto de LOS40 Urban. El influencer antioqueño tuvo que llamar a su exnovia para dedicarle una canción que se eligió al azar. Sin embargo, el examor del creador de contenido tuvo una inesperada reacción.

Cabe recordar que en entrevista con el ‘Trasnoshow’ de LOS40 Urban, Cossio confesó, entre otras cosas, que aún sigue amando a su exnovia: la también creadora de contenido Jenn Muriel.

Fue entonces la ocasión perfecta para que junto a su compañero coreano Zion, se le midiera a este reto donde, sin mostrar los contactos, tuvo que elegir a una ex para dedicarle ‘Bandida’, el éxito de Mr. Black el ‘presidente de la champeta’.

Aunque no lo confirmó, todo parece indicar que quien le contestó la llamada fue uno de esos amores del pasado que Cossio tuvo y que en ese instante aseguró que a dicha persona debía bloquearla por lo que le dijo.

La primera llamada que hizo no le contestaron, en ese momento el influencer ‘se salvó’. No obstante, después de un par de intentos sí le contestó su exnovia.

“Hola. ¿Me escuchas? Tú eres bandida, eres la mujer que jugó con mi vida. Poco a poco tú me ilusionaste y yo entiendo que enamorarme de ti fue un error. Contigo yo me equivoqué y ahora me arrepiento”, le dijo el creador de contenido a su examor.

Lo más ‘extraño’ de la situación fue que la mujer, confundida por las palabras de Cossio solo pudo decirle “¿En serio?”.

Cabe aclarar que la mujer que contesta la llamada no es Jennifer Muriel, la mujer con que tuvo un largo noviazgo y este año se dijeron adiós, causando gran conmoción entre los seguidores de ambos jóvenes.